Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдет в Самаре в честь Дня железнодорожника

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Спортивно-музыкальный фестиваль для всей семьи «Достигая цели!» в честь Дня железнодорожника пройдет 4 августа в Самаре на II очереди набережнойВолги. В рамках мероприятия будет проведен благотворительный забег на дистанции 1520, 5000 и 10 000 метров.Организатором выступает Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Все средства от участия в забеге будут перечислены в пользу Самарскойрегиональной благотворительной общественной организации «Самарский областной родительский комитет «Доверие» на оказание помощи Королёву Ивану 2010 г.р. Диагноз лейкоз - ОЛЛ, поддающийся лечению.Принять участие в забеге «Достигая цели!» могут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте мероприятия ( https://russiarunning.com ),выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. Победители, занявшие призовые места получат дипломы и призы. Всем финишировавшим будет врученапамятная медаль.Для гостей благотворительного забега с 9.00 до 15.00 (время местное) будут организованы мастер-классы и аттракционы, рассчитанные на любой возраст, передает пресс-служба КбшЖД.