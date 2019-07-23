Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдет в Самаре в честь Дня железнодорожника
23 июля 2019 16:44
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Волги. В рамках мероприятия будет проведен благотворительный забег на дистанции 1520, 5000 и 10 000 метров.
Организатором выступает Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Все средства от участия в забеге будут перечислены в пользу Самарской
региональной благотворительной общественной организации «Самарский областной родительский комитет «Доверие» на оказание помощи Королёву Ивану 2010 г.р. Диагноз лейкоз - ОЛЛ, поддающийся лечению.
Принять участие в забеге «Достигая цели!» могут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте мероприятия ( https://russiarunning.com ),
выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. Победители, занявшие призовые места получат дипломы и призы. Всем финишировавшим будет вручена
памятная медаль.
Для гостей благотворительного забега с 9.00 до 15.00 (время местное) будут организованы мастер-классы и аттракционы, рассчитанные на любой возраст, передает пресс-служба КбшЖД.
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Комментарии
Социум
23 июля 2019 18:45
Два человека погибли, трое пострадали. Социум
80
23 июля 2019 18:23
С 19 по 21 июля в Самарской области проходил фестиваль 404 CAMP. Социум
85
23 июля 2019 17:57
На мероприятии также были дети из интернатов Тольятти. Социум
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Здравоохранение
23 июля 2019 10:51
Это может произойти, если в ближайшее время область не пересмотрит условия сотрудничества с его организацией.рит условия сотрудничества с его организацией. Здравоохранение
234
22 июля 2019 18:32
Михаил Ратманов с рабочим визитом посетил Кинель-Черкасский, Сергиевский, Похвистневский районы и город Отрадный. Здравоохранение
360
22 июля 2019 15:49
На время запрета работы лагеря все дети вывезены и переданы родителям. Здравоохранение
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