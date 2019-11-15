Благодаря нацпроекту «Демография» повара повышают свой разряд

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В рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области ведется активная работа по повышению качества профессиональных навыков персонала. Участниками становятся как работники организаций, так и граждане предпенсионного возраста, которые находятся в поиске работы и обращаются в органы службы занятости. Главное преимущество для работодателей – предоставление субсидии на возмещение понесенных затрат, а для граждан – выплата субсидии в период обучения.Фабрика школьного питания и Комбинат питания «Отрада» – участники национального проекта на территории Новокуйбышевска. В рамках заключенного с центром занятости договора 7 работников старшего возраста обучаются по направлению «Повар». Обучение проходит в Новокуйбышевском гуманитарно-техническом колледже в Лаборатории кулинарного искусства. Курс обучения – 1,5 месяца, по итогам которого выдается сертификат. Для многих женщин это реальная возможность вырасти до поваров 4 разряда.«В нашей семье любят и умеют готовить, и я не стала исключением. Я рада такой возможности поучиться чему-то новому, кулинарное искусство не стоит на месте. Это пригодится, как на работе, так и дома», – сообщила Ирина Семенова, кухонный работник школы № 21 Новокуйбышевска.Всего в регионе по состоянию на 14 ноября 2019 года заключены договоры на обучение 3725 граждан предпенсионного возраста, что в 3,5 раза превышает плановое значение. Приступили к обучению 3437 человек, в том числе 1936 человек завершили обучение.В мероприятии принимают участие более 280 предприятий Самарской области. Это крупные работодатели региона (ПАО «АВТОВАЗ», АО «РКЦ «Прогресс», АО «Лада – ИМИДЖ», АО «Самарских электромеханический завод», ООО «Самарский Стройфарфор», ЗАО «АКОМ», ООО «ТПВ РУС»и др.) и средние предприятия (ООО «Агроресурс», ООО «РКК-Самара», ООО «Услада», АО «Жигулевский радиозавод» и др.).Обучение организовано как по рабочим профессиям, так и по специальностям служащих с учетом производственной потребности работодателя. В настоящее время обучение осуществляется по следующим профессиям (направлениям): слесарь-сборщик, слесарь МСР, тракторист-машинист, токарь, слесарь по ремонту автомобилей, финансовое планирование и бюджетирование в организации, управление персоналом, контрактный управляющий, архивное дело.«Наше мероприятие направлено на обновление знаний и навыков людей старшего поколения и реализуется, в первую очередь, для того, чтобы каждый гражданин, приближаясь к отметке пенсионного возраста, мог быть уверен, что его профессиональный опыт и полученные новые знания обеспечат ему востребованность со стороны работодателя, а также сохранят занятость и стабильный доход», –отметила министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина, передает пресс-служба облправительства.