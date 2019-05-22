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Новости /  Общество /  Социум  

Безопасность финала Кубка России по футболу на особом контроле Главного управления

22 мая 2019 21:24
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Для обеспечения безопасности подразделения Главного управления МЧС России по Самарской области организованной колонной прибыли на территорию стадиона.
Сегодня в 19 часов 30 минут в Самара начался финальный матч Кубка России по футболу на стадионе «Самара Арена». Московский футбольный клуб «Локомотив» сражается с Екатеринбургским футбольным клубом «Урал».

Для обеспечения безопасности подразделения Главного управления МЧС России по Самарской области организованной колонной прибыли на территорию стадиона. Первый заместитель начальника Главного управления полковник внутренней службы Алексей Александрович Аникин провел инструктаж пожарных и спасателей, которые будут нести службу на различных объектах стадиона.

После общего построения группировки сил и средств личный состав убыл в места дежурства на стадионе.

Общее руководство группировкой сил Главного управления организует начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Олег Бойко.

В состав группировки, обеспечивающей безопасность финальной игры, входят пожарно-спасательные подразделения 3 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области, сотрудники надзорной деятельности, личный состав Волжского спасательного центра МЧС России, поисково-спасательного отряда г.о. Самара. Всего задействовано 20 единиц техники и 120 человек личного состава.

Развернут мобильный узел связи, мобильный комплекс информирования и оповещения населения, на котором транслируются информационные ролики по безопасному поведению.

Главное управление МЧС России по Самарской области функционирует в режиме повышенной готовности, передает пресс-служба облМЧС. 


Фото:  пресс-служба облМЧС
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