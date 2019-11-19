Адвокат рассказал о попытке историка Соколова покончить с собой
19 ноября 2019 15:54
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"Защита может подтвердить, что действительно он пытался совершить суицид. Он был пресечен действиями полицейских своевременно, угрозы для третьих лиц его действия не представляли, они были направлены исключительно на самого себя", - сказал он.
По его словам, попытка суицида произошла между следственными действиями.
Сейчас Соколов "находится в удовлетворительном состоянии", однако его психологическое состояние "сильно подавленное".
По словам Почуева, в ходе визита председателя Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Александра Холодова нарушений условий содержания Соколова выявлено не было.
Историк находится в обычной камере, его сосед - не рецидивист, а человек, тоже впервые обвиняемый по уголовной статье, сказал адвокат.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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