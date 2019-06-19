Администрация Самары: Угрозы срыва пассажирских перевозок на территории города нет

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Угрозы срыва пассажирских перевозок на территории города нет, транспортные услуги оказываются в штатном режиме.Разбирательство, инициированное иском областной Прокуратуры, будет вестись в юридической плоскости. В настоящее время Департаментом транспорта вырабатывается детальная мотивированная позиция.Независимо от исхода судебного процесса будут предприняты все необходимые меры, направленные на сохранение стабильной ситуации с пассажирскими перевозками и на недопущение каких-либо сбоев в транспортном обслуживании горожан, передает пресс-служба горадминистрации.