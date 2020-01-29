В Самаре заместитель председателя Общественного совета при региональном главке проведет прием граждан

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30 января 2020 года в приемной Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области заместитель председателя Общественного совета при региональном главке Алексей Алексеевич Левков совместно с адвокатом Палаты адвокатов Самарской области проведет прием граждан.В ходе приема граждане могут обратиться к представителю общественности с вопросами, связанными с деятельностью органов внутренних дел региона, а также получить бесплатную юридическую консультацию. Жители г. Самара и области имеют возможность внести свои предложения по совершенствованию работы полиции. Обращения будут взяты под особый контроль общественников.Прием граждан будет проводится с 16:00 до 18:00 в помещении Культурного центра при ГУ МВД России по Самарской области (ул. Степана Разина, д. 44/46).