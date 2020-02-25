Самарцев приглашают стать частью VI Зимнего фестиваля активного отдыха «Жигулёвское море — любимому городу»
25 февраля 2020 14:02
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Город готовится к приему гостей: его заваливает снегом на радость любителей зимы. Фестиваль создан для всей семьи, 0+.
«Жигулёвское море — любимому городу» предваряет этап Кубка мира по сноукайтингу IKA-2020. Самые ветреные и дерзкие соревнования пройдут с 26 февраля по 01 марта. В парусную столицу России начинают съезжаться участники и гости со всего мира — ожидаются спортсмены из 30 (и более) регионов. На IKA-2020 приедут чемпионы WISSA-2020! Кубок объединяет испытания в разных классах, для взрослых и детей. Над Жигулёвским морем взовьются яркие змеи и флаги России, Швеции, Украины, Греции и Чехии.
Пока паруса всех цветов радуги будут раскрашивать белоснежное полотно Жигулёвского моря, на берегу гости одноименного фестиваля создадут свой рецепт оранжевого настроения. У всех есть шанс: программа будет обширной.
Что такое «Жигулёвское море — любимому городу»? Это последний день зимы. Это праздник свободы и ветра — кайт-карнавал. Это наивные, искренние, оранжевые эмоции. Это зимние активности для всей семьи — отдых в стиле кайт. Организаторы уверены, что каждый гость по итогу отыщет свой ответ. Найти его можно: с 10.00 до 16.00 часов, на Набережной 6-го квартала, в Тольятти.
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