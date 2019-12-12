Самарские таможенники задержали чучела крокодилов

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Чучела были изъяты в феврале нынешнего года в Международном аэропорту Самара. В ходе таможенного контроля ручной клади и багажа пассажиров, прибывших в Российскую Федерацию из Вьетнама авиарейсом № 2576 "Начанг - Самара" был установлен гражданин Российской Федерации 1964 года рождения. В его багаже среди прочего были обнаружены 2 чучела крокодилов.Изъятые чучела были направлены на экспертизу, которая установила, что данные экземпляры являются чучелами сиамского крокодила и входят в Перечень видов животных и растений, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения и Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии. На основании вышеперечисленных правовых актов гражданин России обязан был предъявить специальное разрешение на ввоз чучел крокодилов, которого у него не оказалось.В июне 2019 года Мировой судья Красноглинского района г.о. Самара вынес постановление о конфискации чучел, тем самым обратив его в федеральную собственность. В декабре 2019 года в соответствии с распоряжением Федеральной таможенной службы было принято решение о безвозмездной передаче предметов фауны детскому учреждению.После передачи чучела сиамских крокодилов займут почетное место в зоологическом музее отдела «Зоология и животноводство» Самарского областного детского эколого-биологического центра. Следует отметить, что подобное мероприятие Самарские таможенники уже проводили в 2018 году. Тогда было передано чучело крокодила другого вида. И теперь любой ребенок, посетив музей, может расширить свой кругозор и познакомиться с редким видами флоры, сообщает пресс-служба таможни.