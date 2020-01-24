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Новости /  Общество /  Социум  

«Роскачество» рассказало о правилах безопасных покупок в интернете

24 января 2020 10:52
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Роскачество рассказало о правилах безопасных покупок в интернете Главное правило — оплата заказа после его получения.
Главное правило — оплата заказа после его получения.

В Центре цифровой экспертизы «Роскачества» рассказали о правилах, призванных обезопасить интернет-шопинг в преддверии онлайн-акции «Киберпонедельник». Об этом сообщает в пятницу, 24 января, «РИА Новости».
Главное правило — оплата заказа после его получения, считают специалисты. Таким образом покупатель избежит приобретения некачественного товара или вовсе его отсутствия.

Также эксперты советуют проверять подлинность сайтов или вовсе завести отдельную карту для интернет-шопинга, чтобы у злоумышленников не было доступа к реквизитам карты со сбережениями.

«Покупатель перед внесением персональных и платежных данных должен убедиться, что использует защищенный ресурс: в самом начале адресной строки в браузере должны быть символы https://, и < ...> «закрытый замочек» слева от адресной строки», — предупреждают специалисты «Роскачества».

Кроме того, они рекомендуют совершать покупки только через зашифрованные wi-fi-сети, чтобы персональные данные не попали в руки мошенников.

Акция «Киберпонедельник» пройдет в России 27-29 января, пишут "Известия".

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Комментарии


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