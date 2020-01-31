Новые кинозалы в «МегаСити» в Самаре откроются в феврале

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Современные кинотеатры в ТРК «МегаСити» и ТК «Космопорт» откроются в феврале. Новый арендатор челябинский холдинг «Мегаполис», частью бренда которого является «Мягкий кинотеатр» поэтапно обновляет каждый зал без приостановки показов.Первый кинотеатр под брендом «Мягкий кинотеатр» появился в Самаре в 2017 году в ТК «Гудок». Теперь долгожданное обновление ведется и в других кинотеатрах торговых комплексов «Виктор и Ко».Главные преимущества кинотеатра: современное оборудование, уникальные управляемые мягкие кресла с откидными спинками и выдвигающейся подставкой для ног, которыми полностью оборудованы все залы и увеличенное пространство между рядами.На стоимости билетов апгрейд не отразится: в «МегаСити», как и в ТК «Гудок» цена киносеанса будет от 150 рублей.Предполагается, что все работы будут завершены до конца февраля.«Кинотеатры морально устарели, и мы это понимаем. При этом мультиплекс в «МегаСити» всегда пользовался большой популярностью, благодаря удачному расположению. Рады, что холдинг «Мегаполис», наш партнер, выбрал для открытия «Мягкого кинотеатра» наши площадки в Самаре. Мы делаем все, чтобы посетителям было комфортно», - администрация ГК «Виктор и Ко».