День памяти юного героя-антифашиста отметят в Самаре

143

11 февраля в 14:00 в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна (г.Самара, ул.Галактионовская, д.37) пройдёт мероприятие Общественной палаты Самарской области, посвящённое «Дню памяти юного героя-антифашиста», который традиционно отмечается в феврале с 1964 года.В мероприятии примут участие более 50 учащихся образовательного учреждения. Студентам будет продемонстрирован фильм о детях, принимавших участие в боевых действиях и трудившихся в годы Великой Отечественной войны. Юные представители Дома дружбы народов Самарской области и общественной организации «Союз народов Самарской области» в народных костюмах (украинские, осетинские, татарские) расскажут присутствующим на примере личных историй их семей, родных и близких, о вкладе представителей разных национальностей в борьбу против фашизма.Представители поискового отряда Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королёва на примерах и фактах расскажут о патриотической работе и развитии общероссийского общественного поискового движения России. Параллельно в зале проведения мероприятия будет работать мини-музей находок поисковиков. Студенты организуют ответный поэтический флэшмоб, в ходе которого прозвучит произведение о Победе, написанное ветераном Великой Отечественной войны, бабушкой одной из учениц.В библиотеку Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна будут переданы издания самарских авторов-фронтовиков; диск с записью фильма, который в дальнейшем будет демонстрироваться во время тематических классных часов. Фильм уже размещён на информационном ресурсе ОПСО. Автор проекта – заместитель председателя Общественной палаты Самарской области П.А.Покровский.Памятная дата 8 февраля «День памяти юного героя-антифашиста» была утверждена очередной Ассамблеей ООН в честь погибших участников антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963), а также советских молодогвардейцев Олега Кошевого, Любови Шевцовой, Дмитрия Огурцова, Виктора Субботина, Семёна Остапенко, расстрелянных в этот день 1943 года нацистами в захваченном Краснодоне. Маленькие герои большой войны сражались рядом со старшими, на их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет.Цель патриотических мероприятий, приуроченных к этой дате, – знакомство молодого поколения с юными героями-антифашистами, пионерами-героями Великой Отечественной войны, воспитание чувства долга, патриотизма и любви к своей Родине, чувства уважения к памяти героев, сострадания к людям и гражданской ответственности с раннего возраста.