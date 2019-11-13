Зимой стартует проект «Яркие выходные в Самаре: поезд в Рождество»

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4-7 января 2020 года стартует туристический проект «Яркие выходные в Самаре: поезд в Рождество». Данный проект является продолжением серии путешествий в Самару на поезде, таких как «В театр лучше поездом», «Поезд на пленэр», организованных компанией АО «ФПК» при поддержке Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.Четырехдневный тур начинается 4 января в Москве на двухэтажном поезде. По прибытии в Самару гостей города ждет размещение в пятизвёздочном отеле, обед с дегустацией традиционных волжских блюд в самарском ресторане с великолепным видом на зимнюю Волгу и Жигулевские горы.Помимо обзорной экскурсии по новогодней Самаре туристов ждет интерактивная программа за городом, которая предполагает ряд веселых аттракционов: катание на санях, сноутюбинге, подъемнике, прыжки на батутах. Гостей ждет необычное развлечение - стрельба из лука со Снегурочкой. Для детей будет организовано путешествие к сказочному чуму со Снеговиком, игры «Зимние забавы». Желающие смогут активно провести время на горных лыжах и сноубордах. После зимних развлечений гостей ждет волжское чаепитие и угощение пирожками.Туристические проекты АО "ФПК" нацелены на популяризацию путешествий на железнодорожном транспорте, развитие внутреннего туризма и формирование имиджа Самарской области как региона с уникальными природными, экологическими и историко-культурными ресурсами.