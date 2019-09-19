Закрытие ночного отделения Центра социальной адаптации в Самаре нарушает права граждан БОМЖ

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В начале сентября в Центре социальной адаптации, расположенного в г. Самаре на ул. Мостовой 15 Самаре, было закрыто ночное отделение для пребывания граждан без определенного места жительства.К Уполномоченному по правам человека обратился гражданин Д., который пользовался услугами ночного отделения Центра соцадаптации. Д. рассказал, что после того, как отделение закрыли, он попытался переночевать на железнодорожном вокзале, но без билета и паспорта его в зал ожидания не пустили. Человек провёл ночь на улице под открытым небом, не имея возможности укрыться от холода.По информации Уполномоченного часть граждан оказались без паспортов в связи с тем, что они были сданы в отделение по вопросам миграции УМВД России по г. Самаре для оформления регистрации по месту пребывания в Центре соцадаптации. Один инвалид был переведён в круглосуточное отделение, три человека направлены в Тольяттинский социальный приют, остальные из-за отсутствия свободных мест покинули учреждение в неизвестном для администрации направлении.Не имея какого-либо места жительства и родственников либо знакомых в Самаре, некоторые без средств существования, 15 человек, став заложниками управленческого решения и вновь оказавшись в сложной жизненной ситуации, были вынуждены искать ночлег, а в дальнейшем самостоятельно устраивать свою судьбу.При содействии сотрудников Уполномоченного и министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области вопрос по Д. был разрешён положительно: ему возвратили паспорт, и он переведён в ГБУ СО «Красноармейский спецпансионат». Вместе с тем, судьба остальных 14 человек, нуждающихся в социальном обслуживании в ночном отделении Центра соцадаптации, не известна.Уполномоченным по правам человека в Самарской области О.Д. Гальцовой было направлено письмо министру социально-демографической и семейной политики Самарской области М.Ю. Антимоновой о недопустимости нарушения прав граждан без определенного места жительства.«Люди, не имеющие определённого места жительства, относятся к наиболее уязвимой категории граждан. Решение о закрытии ночного отделения Центра соцадаптации, без обеспечения жизнеустройства всех находившихся в нём граждан, повлекло нарушение их прав, гарантированных государством.Такое решение может повлечь ухудшение криминогенной обстановки в Самарской области и нарушение прав других граждан, поскольку не исключена возможность совершения противоправных действий этими гражданами, освободившимися из мест лишения свободы и вновь оказавшимися на улице не по своей воле.Непроработанность решения и его возможных негативных последствий вызывает у меня, как Уполномоченного по правам человека, особую озабоченность, в том числе и в связи с тем, что совсем недавно, 13 августа текущего года, проблемы соблюдения прав лиц без определенного места жительства и лиц, утративших социальные связи, рассматривались на Координационном совете уполномоченных по правам человека в субъектах Приволжского федерального округа, где было принято решение о необходимости инициирования перед Правительством Российской Федерации вопроса об определении правового статуса указанных категорий граждан в целях принятия действенных мер по повышению их социальной защищённости и социализации в обществе.Полагаю, что в Самарской области и, в частности, на территории городского округа Самара, должны быть социальные учреждения с местами для ночного пребывания лиц, не имеющих определённого места жительства, тем более, что количество таких граждан всё возрастает и они не могут быть оставлены без должного внимания со стороны государственных органов» - говорится в письме Уполномоченного по правам человека.