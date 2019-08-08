Жители Самары по-прежнему больше любят кошек, чем собак
8 августа 2019 11:56
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Самара становится все более «кошачьим» городом: во II квартале новых хозяев нашли на 15% больше кошек, чем собак, а годом ранее разрыв составлял 14%. Самой популярной породой, как и по всей России, остается шотландская. В среднем кошка в городе стоит 1 610 рублей, а собака – на 69% дороже, 5 240 рублей. Такие данные получили эксперты Авито в преддверии Всемирного дня кошек.
Россия упрочила статус «кошачьей» страны: во II квартале новых хозяев нашли на 13% больше кошек, чем собак, тогда как годом ранее разрыв составлял всего 6%.
Спустя год любителей кошек стало больше: жители Волгограда и Краснодара, которые во II квартале 2019 года предпочитали собак, теперь переключили свой интерес на кошек. Такой же выбор сделали и жители Саратова, единственного города в прошлом году, где собак и кошек покупали одинаковое количество. Таким образом, последними оплотами «собачников» остаются Новосибирск (куплено на 7% меньше кошек, чем собак), Москва (-10%) и Иркутск (-21%).
Своеобразной «кошачьей» столицей России можно назвать Ижевск – в этом городе превышение числа купленных кошек над собаками достигает 78%, это максимальная разница среди 23 крупнейших городов. Расположившиеся следом Ульяновск (62%) и Уфа (52%) – единственные города, где разница в покупках превышает 50%.
Самара в рейтинге по разнице в числе купленных кошек и собак заняла 12-е место.
Как и годом ранее, больше всего жители города любят «шотландцев». Самым дорогим подарком из топ-5 наиболее популярных пород оказались мейн-куны.
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