Виртуальные концертные залы покажут Парад Памяти, посвященный военному параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве

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7 ноября в 12.00 четыре виртуальных концертных зала в городских округах Отрадный (ул.Первомайская,28 – МБУК «Дворец культуры «Россия»), Похвистнево (ул.Ленинградская,д.2 - МБУК «Театрально-творческое объединение «Сад»), Чапаевск (ул.Ленина,74 - Концертный зал Детской школы искусств № 2 «Гармония»), Жигулевск (ул.Вокзальная, д.16 - Культурно-досуговый центр для детей и подростков - структурное подразделение МБУК «Многофункциональный культурный центр») проведут онлайн-трансляцию Парада Памяти, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в г.Куйбышеве.Виртуальные концертные залы открыты в 2019 году в рамках национального проекта «Культура», реализуемого по инициативе Президента России Владимира Путина. В Самарской области нацпроект реализуется под личным контролем Губернатора Самарской области, руководителя рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Культура» Дмитрия Азарова.Условием создания виртуальных концертных залов в муниципалитетах было наличие соответствующей материально-технической базы, высокоскоростного Интернета, квалифицированных специалистов.Жителям региона виртуальные залы дают возможность быть причастными к важнейшим культурным и общественно значимым событиям региона и страны.Зрителями трансляции станут почетные жители городских округов, представители общественности, молодежь, сообщает пресс-служба облправительства.