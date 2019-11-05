В Тольятти выступили звёзды фигурного катания
5 ноября 2019 09:40
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В понедельник, 4 ноября, в стране отмечается один из самых молодых государственных праздников – День народного единства. Торжественные мероприятия прошли во всех муниципалитетах области. В Автограде праздник отметили красочным ледовым шоу. Действо, проходившее во дворце «Лада-Арена», посетили порядка 6 тысяч человек: Почетные граждане, депутаты, ветераны войны и труда, сотрудники промпредприятий и студенческая молодежь. Поздравить земляков приехал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Глава региона подчеркнул, что не смотря на свою молодость, праздник имеет глубокие исторические корни. «Четыреста лет назад наши прадеды, объединившись и сказав «купно за едино», что значит «вместе за одно», преодолели смуту и сохранили государство, — отметил Губернатор. – Сегодня, следуя заветам предыдущих поколений, мы сохраняем традиции и движемся вперед».
По словам Дмитрия Азарова, Тольятти стал настоящим символом дружбы и братства на многонациональной Самарской земле. «Каждая большая стройка Волжского Автогиганта, гидроэлектростанции, предприятий большой химии объединяла людей разных национальностей. Сообща они достигали колоссальных результатов, реализовывали масштабные проекты, которые заложили основу экономики Самарской области»,-подчеркнул Глава региона.
Сегодня Автоград вновь стал локомотивом экономики губернии. Именно здесь создаются новые рабочие места и открываются новые производства. «Я очень рад, что наш флагман АВТОВАЗ сегодня является лидером отечественного автомобилестроения», — отметил Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что сегодняшние достижения Тольятти во многом стали возможными благодаря вниманию федерального Правительства, личному участию Президента страны Владимира Путина, реализации национальных проектов, инициированных Главой государства.
«Следующий год — юбилейный для АВТОВАЗа, и я уверен, что вместе мы постараемся сделать так, чтобы этот праздник коснулся каждой тольяттинской семьи, каждого жителя. Я хочу вас поблагодарить за ваш труд, за ваш вклад в экономику города, области и страны. Я хочу вам пожелать всего самого доброго, новых достижений, славных дел, которыми мы с вами вместе сможем гордиться, и уверен, гордиться ими будут ещё и следующие поколения. Я хочу вам пожелать мира, добра и благополучия. С праздником вас, дорогие друзья! С Днём народного единства!», — отметил Дмитрий Азаров.
После приветствия Глава региона вручил памятные награды. Почетный знак трудовой славы получил водитель автобуса Тольяттинского ПАТП № 3 Федор Ивлев. Звания заслуженный работник культуры удостоился директор школы искусств «Камертон» Александр Васильев. Старший методист Дворца творчества детей и молодежи Светлана Гаранина удостоена звания заслуженный работник образования области. Ветеран ПАО «КуйбышевАзот» Дмитрий Корсаков стал заслуженным работником химической промышленности области. Благодарность за вклад в развитие АПК региона получила телятница ЗАО «Агрофирма им. Ленина» Ставропольского района Ольга Комиссарова.
В праздничным продолжением вечера стало выступление звезд фигурного катания, олимпийских чемпионов Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина, а также воспитанников тольяттинского тренера Олега Судакова– танцоров Софьи Евдокимовой и Егора Базина, недавно вернувшихся с гран-при в Канаде, сообщает пресс-служба облправительства.
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