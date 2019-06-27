В Самарской областной юношеской библиотеке состоится молодёжный фестиваль «#Минифест»
27 июня 2019 12:18
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5 июля в 18:00 в Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) состоится II Молодежный фестиваль «#Минифест», организованный творческим косплей-клубом «Клуб Подготовки». Мероприятие включено в программу регионального творческого проекта «Культурное сердце России», который реализуется по поручению руководителя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура», Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Уже второй год подряд в рамках проекта «Молодежный проспект» в здании и на территории перед библиотекой соберется творческая и увлеченная молодежь Самары и других регионов, готовая показать себя в разнообразных направлениях искусства и хобби.
Принять участие в мероприятии могут все желающие, предварительно подав заявку в группе мероприятия на сайте «Вконтакте» (https://vk.com/minifest_soub).
В программе II Молодежного фестиваля «#Минифест» гости увидят косплей-дефиле (яркое костюмированное выступление персонажей из различных фильмов, комиксов и художественных произведений), смогут насладиться выступлениями музыкальных групп, танцевальных команд, сольных танцоров. Кроме того, все желающие и умеющие рисовать, совместно с творческим объединением «Художественная мастерская», будут рисовать косплеера с натуры (Билла Сайфера из нашумевшего мультсериала «Гравити Фоллз»).
Особыми подарком для всех участников станет выступление ансамбля корейских барабанов «Юллё», которые проведут мастер-класс по игре на барабанах.
Всех любителей экспериментальной электронной музыки ждет встреча с Юрием Кощеевым и его проектом «Lunatic Coffee Machine», в котором тематика и вдохновение для треков черпается из старых видеоигр, глубоких звуковых ландшафтов и компьютерной эстетики.
В режиме нон-стоп на II Молодежном фестивале «#Минифест» будет работать зона чтения комиксов, на которой можно прочитать комиксы из фонда Самарской областной юношеской библиотеки. Кроме того, каждый желающий сможет подарить свой комикс библиотеке в «Пункте приема бездомных комиксов». Также гости мероприятия смогут сделать яркие фотографии в специально организованной фотозоне «Логово Дракона».
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