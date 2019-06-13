В Самарской областной юношеской библиотеке состоится День блогера

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14 июня в 19:00 в Самарской областной юношеской библиотеке (пр. Ленина, 14) в рамках летнего проекта «Молодежный проспект» состоится День блогера.В программе:19:00 – мини-интервью с самарскими блогерами и активными пользователями соцсетей, где каждый желающий сможет рассказать о себе и своем блоге.19:00 – гештальт-терапевт, психолог, специалист по психосинтезу и психосоматике Кирилина Галина расскажет о том, как по профилю в соцсетях можно узнать о характере и предпочтениях его владельца, о его психотипе, личностных особенностях. А также о том, как при помощи соцсетей повысить свою самооценку и стать увереннее.20:00 – начнет свою работу площадка арт-практик. Арт-терапевт Татьяна Хамина проведет занятие, которое поможет посетителям лучше понять себя и увидеть скрытые стороны своей личности.На протяжении всего вечера будут работать интерактивные площадки с головоломками, настольными играми и раскрасками для самых маленьких посетителей. Также будет работать «стена живых комментариев», где каждый желающий сможет оставить отзыв о работе юношеской библиотеки, задать вопрос или порекомендовать любимую книгу или фильм.Фото pixabay.com