В Самарской области рыбак поймал сома весом 82 килограмма
13 сентября 2019 09:49
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В среду, 11 сентября, в паблике ВКонтакте "Рыбалка в Кинеле и ближайших поселках" появились фотографии гигантского сома.
— Сегодня мой друг взял рыбу своей мечты, потянул этот сом на 82 килограмма 600 грамм, - написал под фотографией Евгений Туркин.
Пользователи активизировались под постом и начали поздравлять счастливчика с удачным трофеем. Многие поразились тому, каким образом рыбаку удалось вытянуть такое "подводное чудовище".
Другие же на сто процентов уверены, что сом несъедобен. Со слов комментаторов, по рыбе видно, что она старая и внутри ее желудка "есть какие-то останки и вредные вещества".
Рыбаки надеются, что большого подводного жителя счастливый обладатель все-таки отпустил "домой" и не стал "жарить на сковородке", пишет m.togliatti24.ru.
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