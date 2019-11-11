В Самарской области пройдет второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2019»

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Цель мероприятия – предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения их в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения как о последствиях потребления наркотиков, так и об ответственности за их незаконный оборот.В рамках акции сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области планируют проведение широкомасштабных мероприятий, в том числе профилактических рейдов по проверке мест массового пребывания подростков, жилого сектора, объектов транспорта, учреждений торговли и досуговых организаций, с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения. В общеобразовательных учреждениях будут проведены лекции и беседы, направленные на формирование здорового образа жизни и информирование несовершеннолетних и их родителей о вреде потребления наркотиков, алкоголя и табака, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за незаконный оборот наркотиков.Жители России могут проявить свою антинаркотическую гражданскую позицию и незамедлительно сообщать о фактах готовящихся, либо совершаемых наркопреступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних, по круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД, по многоканальному телефону 112, а также по номерам: 8-800-200-01-22 - единый общероссийский номер детского телефона доверия, 8-800-100-21-15 - телефон доверия экстренной психологической помощи по Самарской области, 8-(846)- 958-66-66 - круглосуточный телефон экстенной психологической помощи, 8-(846)- 958-22-58 - телефон доверия экстренной психологической помощи по Самарской области. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована, сообщает облМВД.