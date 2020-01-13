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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области полицейские провели акцию «Безопасные горки»

13 января 2020 12:45
55
В Самарской области полицейские провели акцию Безопасные горки
Ребятам рассказали, как правильно кататься на тюбингах.

Сотрудники ОМВД России по Шенталинскому району Самарской области организовали для школьников акцию «Безопасные горки». Мероприятие прошло на главной площади райцентра Шентала Самарской области. Учащиеся начальных классов собрались здесь для проведения совместного досуга в период зимних каникул. Ребята делились впечатлениями о новогодних приключениях, участвовали в играх и катались с горки.

Сотрудники ГИБДД обратили внимание детей и взрослых на основные правила поведения в зимний период. Рассказали об обязательном использовании световозвращающих элементов и проверили их наличие у всех присутствующих ребят.

Начальник территориального ОГИБДД майор полиции Алексей Павлов затронул самую актуальную тему: правила катания на надувных ватрушках, тюбингах и санках. Он показал ребятам как самостоятельно проверить целостность швов и дна приспособления для катания, наличие на нём ручек и закрытого клапана для надувания тюбинга. Майор полиции рассказал какие горки нужно выбирать для катания: с отсутствием препятствий и без выезда на проезжую часть. Полицейские рассказали о последствиях привязывания троса тюбинга к транспортным средствам и катания в небезопасных местах.

С родителями сотрудники ГИБДД поделились важными рекомендациями по проведению ежедневной профилактической работы с детьми и вручили им информационные памятки. После содержательной беседы ребята поблагодарили стражей порядка и продолжили праздничные развлечения, сообщает облМВД.

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Комментарии


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