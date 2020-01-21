В Самарской области начнут проверять граждан на долги

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В рамках информационной акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы региона проведут мероприятия на всей территории Самарской области: посетят заводы, предприятия и учреждения региона, проведут акции в местах массового скопления граждан, проведут совместные мероприятия с органами Госавтоинспекции.Целью данной акции является информирование граждан о деятельности Службы судебных приставов, предоставления возможности в доступной форме проверить себя в списке должников через «Банк данных исполнительных производств».Помимо проверки граждан на наличие задолженности работники Управления ФССП России по Самарской области также дадут консультации по вопросам, входящим в компетенцию Службы.