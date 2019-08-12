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В Самаре впервые запускается эксклюзивный межрегиональный проект «Поезд на пленэр»

12 августа 2019 09:54
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В Самаре впервые запускается эксклюзивный межрегиональный проект Поезд на пленэр
Гости – профессиональные художники и творческие путешественники.

17 и 18 августа в Самару прибывают туристы в рамках межрегионального проекта «Поезд на пленэр», чтобы порисовать под руководством профессиональных художников в с. Ширяево.
Пленэр – в переводе с французского языка означает рисование на открытом воздухе. Гости – профессиональные художники и творческие путешественники из Пензы, Уфы, Оренбурга, Казани, Ярославля, Орска и Москвы – не только по достоинству оценят красоту волжских пейзажей, но и смогут запечатлеть на полотне живописные места села Ширяево, где когда-то творил Илья Ефимович Репин. Участников ждет насыщенная программа: от торжественной встречи на железнодорожном вокзале и городского пленэра на территории музея модерна до развлекательной программы на прогулочном теплоходе по возвращении с пленэра из Ширяево.

Главным инициатором проекта выступает Куйбышевский филиал АО «Федеральная Пассажирская компания» (АО «ФПК» - дочернее общество ОАО «РЖД») совместно с туроператором «Сказка Странствий» при поддержке Правительства Самарской области.
«Поезд на пленэр» реализуется в рамках национального проекта «Культура» и является продолжением проекта «Культурные выходные», который нацелен не только на популяризацию путешествий по железной дороге, но на развитие внутреннего туризма и формирование имиджа региона как обладателя уникальных природных, экологических и историко-культурных ресурсов.

Значительный вклад в развитие проекта внесли партнеры: генеральный партнер – Торгово-развлекательный комплекс «Космопорт», партнер проекта - детская поэтесса Светлана Егорова, информационный партнер проекта – Журнал "Здоровье.Медицина.Красота", инфраструктурный партнер – отель «7 Авеню». Благодаря эффективному взаимодействию между органами исполнительной власти и бизнеса в запуске нового проекта Самарская область примет порядка 30 ведущих профессиональных художников и порядка 70 творческих путешественников, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: pixabay.com
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