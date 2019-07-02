В Самаре стартовали соревнования по системному администрированию для студентов VSFI

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С 1 по 7 июля 2019 на турбазе “Озерки ” (район Малой Царевщины) пройдет интенсив по системному администрированию и основам информационной безопасности. В его финале — соревнования в полевых условиях.VSFI — тренинговый интенсив и соревнования по системному администрированию и основам информационной безопасности. Впервые мероприятие соберется на отдельной территории, а не на площадке молодежного форума iВолга. Благодаря самостоятельному развитию, соревнования в этом году выросли до уровня всероссийских, а не окружных, как ограничивал форум.В программе запланированы мастер-классы, митапы и воркшопы. Спикеры поделятся практическим опытом.Задача для участников соревнований - в полевых условиях запустить работающую инфраструктуру, а также отработать навыки защиты своих сервисов. Победившая команда получает настоящий шаманский бубен, расписанный вручную.Кроме того в программе - интеллектуальные игры, культурно-досуговая программа, спортивные игры.Принять участие могут слушатели прошлых лет, новички, студенты профильных специальностей.Регистрация на соревнования, а также все подробности:https://vk.com/vsfi_volgactf