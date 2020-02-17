В Самаре пройдет встреча с Героем России

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19 февраля в 16:00 в Самарском Доме молодежи (пр. Ленина, 3) в рамках проекта «Диалоги с Героями» состоится встреча с Героем Российской Федерации - Григорием Кириченко.Встреча пройдет в преддверии празднования Дня защитника Отечества в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями». Проект направлен на развитие системы наставничества и преемственности, а также сохранение памяти о героических подвигах.Героем встречи станет Григорий Сергеевич Кириченко – участник войны в Афганистане и Первой чеченской кампании. Во время военных действий Григорий Сергеевич спас 68 раненых солдат и офицеров. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, старшему прапорщику Григорий Сергеевичу присвоено звание Героя России.Участники встречи - школьники, студенты, волонтеры и представители молодежных общественных организаций города в формате неформальной беседы смогут услышать историю подвига и задать интересующие вопросы. Также ребята увидят фрагменты исторической хроники с участием Героя.Организатором мероприятия выступает Самарский Дом молодежи.