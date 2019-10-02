Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 2 октября, 14:59
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/10:
USD 65.07
0.43
EUR 70.84
0.12
Новости /  Общество /  Социум  

Сотрудники Госавтоинспекции области примут участие в праздничном мероприятии, приуроченном ко «Дню пожилого человека»

2 октября 2019 12:37
136
Сотрудники Госавтоинспекции области примут участие в праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню пожилого человека
В рамках мероприятия будут представлены несколько интерактивных площадок и праздничный концерт.

Международным днем пожилого человека принято считать 1 октября. Это особый день для старших граждан по всему миру. Зрелые люди передают накопленный опыт и знания, помогая не только своим близким, но и обществу в целом.
3 октября на базе универсального комплекса «МТЛ Арена» состоится праздничное мероприятие, приуроченное к празднованию «Дня пожилого человека».
Организатор мероприятия – Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.
В рамках мероприятия будут представлены несколько интерактивных площадок и праздничный концерт.

От Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области будет работать площадка по безопасности дорожного движения. Для присутствующих пройдет мастер-класс по изготовлению и использованию световозвращающих элементов; состоится диалог по правилам дорожного движения для пешеходов и пассажиров; будут разъяснены возможности использования портала госуслуг; всем участникам будут вручены полезные памятки и сувениры по ПДД.
Количество участников – около 1500 человек (пенсионеры, представители ветеранских и общественных объединений).

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
2 октября 2019  14:36
3−5 октября 2019 года в Санкт-Петербурге состоится Первый Всероссийский форум «Новые производственные технологии».
Самара поделится опытом создания НОЦ в рамках форума по новым производственным технологиям в Санкт-Петербурге
3−5 октября 2019 года в Санкт-Петербурге состоится Первый Всероссийский форум «Новые производственные технологии».   Социум
20
2 октября 2019  14:21
Церемония награждения лауреатов прошла в Санкт-Петербурге.
Радио «Губерния» победитель Международного фестиваля "Радио без границ"
Церемония награждения лауреатов прошла в Санкт-Петербурге.  Социум
25
2 октября 2019  14:03
Ученые Самарского политеха спекают лунный грунт в микроволновке
Ученые Самарского политеха спекают лунный грунт в микроволновке
Изготовление кирпичей из имитатора лунного грунта занимает 40 минут. Социум
66
Весь список

Здравоохранение
1 октября 2019  17:12
3-5 октября в отеле «7 Авеню» состоится открытие V международной конференции «Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика.
Исследователи мозга из России, США, Японии и других стран приедут в Самару
3-5 октября в отеле «7 Авеню»  состоится открытие V международной конференции «Нейрокомпьютерный интерфейс: наука и практика.  Здравоохранение
280
1 октября 2019  10:59
Названы признаки близкого сердечного приступа у женщин
Названы признаки близкого сердечного приступа у женщин
Курение, диабет или высокое кровяное давление усугубляют ситуацию. Здравоохранение
240
30 сентября 2019  22:35
Родители самостоятельно покупали дорогое лекарство.
По поручению Дмитрия Азарова юный Алексей Лазарев из Сызрани, страдающий ДЦП, получил жизненно важный дорогостоящий препарат
Родители самостоятельно покупали дорогое лекарство.  Здравоохранение
366
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14474
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14423
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14440
Весь список
Туризм
2 октября 2019  09:12
Названы самые популярные города СНГ для путешествий осенью
Названы самые популярные города СНГ для путешествий осенью
В этих городах в октябре туристы смогут посетить фестивали и праздники. Туризм
144
25 сентября 2019  13:51
Финалистами регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма в ПФО стали 22 проекта от Самарской области
Финалистами регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма в ПФО стали 22 проекта от Самарской области
В их числе фестивали еды, музыки, моды. Туризм
275
23 сентября 2019  11:58
В октябре из Самары запустят рейс до курорта в Китае
В октябре из Самары запустят рейс до курорта в Китае
Время полета составит 10 часов. Туризм
410
Весь список
Образование
1 октября 2019  12:37
Самарский университет открывает в Артеке лабораторию искусственного интеллекта
Самарский университет открывает в «Артеке» лабораторию искусственного интеллекта
.На площадке международного детского центра школьники получат навыки обучения нейронных сетей, создания алгоритмов для роботов и беспилотных автомобилей. Образование
286
29 сентября 2019  10:52
В Самаре пройдет дискуссионный клуб на французском языке
В Самаре пройдет дискуссионный клуб на французском языке
Его проведет француженка Жюльет Карс.  Образование
309
27 сентября 2019  14:31
За два дня работы Форума участники обсудили широкий круг вопросов, посвященных взаимодействию предприятий и организаций Самарской области.
Научно-образовательный центр Самарской области принял участие в форуме «Машиностроение-транспорту»
За два дня работы Форума участники обсудили широкий круг вопросов, посвященных взаимодействию предприятий и организаций Самарской области.   Образование
440
Весь список

Культура
2 октября 2019  13:23
Творческая встреча в память о легендарном конструкторе Дмитрии Козлове состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке
Творческая встреча в память о легендарном конструкторе Дмитрии Козлове состоится в Самарской областной универсальной научной библиотеке
Вход на мероприятие свободный. Культура
95
2 октября 2019  10:52
В самарском театре оперы и балета состоялось шоу с участием звезды мирового балета Дианы Вишневой
В самарском театре оперы и балета состоялось шоу с участием звезды мирового балета Дианы Вишневой
Состоялся показ шоу «Сны спящей красавицы». Культура
102
2 октября 2019  10:15
Выставка Из Франции с любовью приглашает самарцев
Выставка «Из Франции с любовью» приглашает самарцев
Выставка объединила кадры, сделанные на мероприятиях с участием французских артистов в Самаре. Культура
115
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15171
Весь список
Мода
25 сентября 2019  11:26
Феномен корейской косметики
Феномен корейской косметики
 Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
78
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
159
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
151
Весь список


Видео
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
240
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
484
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
476
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
639
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
457
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
934
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1191
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
846
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1104
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1295
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
717
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2582
Весь список

Мероприятия
На площади Куйбышева в Самаре пройдет фестиваль еды "Чайхона 2019"
В САТОБ проходит шоу «Сны спящей красавицы» с участием звезд мирового балета
Герой РФ, летчик-космонавт РФ Олег Кононенко посетит детский технопарк «Кванториум 63»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные