Сотрудники Госавтоинспекции области примут участие в праздничном мероприятии, приуроченном ко «Дню пожилого человека»

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Международным днем пожилого человека принято считать 1 октября. Это особый день для старших граждан по всему миру. Зрелые люди передают накопленный опыт и знания, помогая не только своим близким, но и обществу в целом.3 октября на базе универсального комплекса «МТЛ Арена» состоится праздничное мероприятие, приуроченное к празднованию «Дня пожилого человека».Организатор мероприятия – Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.В рамках мероприятия будут представлены несколько интерактивных площадок и праздничный концерт.От Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области будет работать площадка по безопасности дорожного движения. Для присутствующих пройдет мастер-класс по изготовлению и использованию световозвращающих элементов; состоится диалог по правилам дорожного движения для пешеходов и пассажиров; будут разъяснены возможности использования портала госуслуг; всем участникам будут вручены полезные памятки и сувениры по ПДД.Количество участников – около 1500 человек (пенсионеры, представители ветеранских и общественных объединений).Фото pixabay.com