Самарская таможня противодействует незаконному ввозу и обороту табачной продукции

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Их число составляет около 600 млрд. штук в год, из которых более половины составляет нерастаможенный товар законного производителя, остальное – подделки известных брендов.Именно поэтому вопрос противодействия незаконному ввозу и обороту табачной продукции является актуальным и одним из значимых направлений деятельности таможенных органов Российской Федерации.С начала 2020 года должностными лицами Самарской таможни выявлено 4 факта незаконного ввоза табачной продукции с территории Республики Казахстан. Об этом говорилось на совещании, которое прошло в Самарской таможне. Кроме таможенников в нем приняли участие должностные лица ГУ МВД России по Самарской области, ГУ МВД России по Оренбургской области, Управления Роспотребнадзора по Самарской области, Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, представители крупнейших производителей табачной продукции в России.В ходе проведенных мероприятий мобильными группами Самарской таможни пресечен незаконный ввоз более 33 тысяч единиц табачной продукции (сигареты, табак для кальяна). По данным фактам возбуждено 3 дела об административных правонарушениях по ст.16.3 КоАП России, проводятся проверки по признакам преступления предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, назначена таможенная экспертиза. Товар, явившийся предметом правонарушения, изъят.В процессе указанного мероприятия были проработаны вопросы проведения ведомствами скоординированных контрольных мероприятий в отношении данной категории товаров, определен порядок оперативного обмена информацией. Также участники совещания наглядно продемонстрировали специфические отличительные признаки оригинальной продукции от контрафактной, а также представили образцы табачных изделий с оригинальными акцизными (специальными) марками и поддельными, поделились своими наработками и методическими материалами правообладателей.«Подобные мероприятия необходимы. Они позволяют нам более оперативно и слаженно проводить проверочные мероприятия, достигать высоких результатов в совместной работе», - прокомментировал заместитель начальника Самарской таможни Рустам Исаевич Тунтаев.