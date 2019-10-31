Самарец обратился в приемную Главы государства с просьбой о капремонте автомобильной дороги по проспекту Кирова

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Начальник Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаил Михайловский провел прием граждан.



30 октября помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Сергей Козлов принял участие в приеме граждан, который в режиме видеоконференции провел начальник Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Михаил Михайловский.

Житель Самарской области обратился в приемную Главы государства с просьбой оказать содействие в проведении капитального ремонта автомобильной дороги по проспекту Кирова г. Самары.

По информации правительства области, в целях расширения участка по проспекту Кирова от улицы Ветлянской до Кировского моста в 2019 году разработана проектная документация на его капитальный ремонт с учетом обустройства остановочных пунктов, искусственного освещения, а также организации пешеходных переходов и тротуаров. В соответствии с графиком основную часть работ планируется выполнить до конца 2019 года и полностью завершить до октября 2020 года.



Кроме того, в ходе видеоприема обсужден вопрос нормализации дорожного движения на участке проспекта Кирова от его пересечения с улицей Ветлянской и до пересечения с Заводским шоссе. Соответствующий план мероприятий будет разработан в ближайшее время с учетом проводимого в настоящее время ремонта дорожного покрытия по Заводскому шоссе.

Сергей Козлов доложил Михаилу Михайловскому, что ход указанных ремонтных работ взят на контроль аппарата полномочного представителя.





