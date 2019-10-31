Самарец обратился в приемную Главы государства с просьбой о капремонте автомобильной дороги по проспекту Кирова
31 октября 2019 11:44
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Начальник Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Михаил Михайловский провел прием граждан.
30 октября помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Сергей Козлов принял участие в приеме граждан, который в режиме видеоконференции провел начальник Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Михаил Михайловский.
Житель Самарской области обратился в приемную Главы государства с просьбой оказать содействие в проведении капитального ремонта автомобильной дороги по проспекту Кирова г. Самары.
По информации правительства области, в целях расширения участка по проспекту Кирова от улицы Ветлянской до Кировского моста в 2019 году разработана проектная документация на его капитальный ремонт с учетом обустройства остановочных пунктов, искусственного освещения, а также организации пешеходных переходов и тротуаров. В соответствии с графиком основную часть работ планируется выполнить до конца 2019 года и полностью завершить до октября 2020 года.
Кроме того, в ходе видеоприема обсужден вопрос нормализации дорожного движения на участке проспекта Кирова от его пересечения с улицей Ветлянской и до пересечения с Заводским шоссе. Соответствующий план мероприятий будет разработан в ближайшее время с учетом проводимого в настоящее время ремонта дорожного покрытия по Заводскому шоссе.
Сергей Козлов доложил Михаилу Михайловскому, что ход указанных ремонтных работ взят на контроль аппарата полномочного представителя.
30 октября помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО Сергей Козлов принял участие в приеме граждан, который в режиме видеоконференции провел начальник Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Михаил Михайловский.
Житель Самарской области обратился в приемную Главы государства с просьбой оказать содействие в проведении капитального ремонта автомобильной дороги по проспекту Кирова г. Самары.
По информации правительства области, в целях расширения участка по проспекту Кирова от улицы Ветлянской до Кировского моста в 2019 году разработана проектная документация на его капитальный ремонт с учетом обустройства остановочных пунктов, искусственного освещения, а также организации пешеходных переходов и тротуаров. В соответствии с графиком основную часть работ планируется выполнить до конца 2019 года и полностью завершить до октября 2020 года.
Кроме того, в ходе видеоприема обсужден вопрос нормализации дорожного движения на участке проспекта Кирова от его пересечения с улицей Ветлянской и до пересечения с Заводским шоссе. Соответствующий план мероприятий будет разработан в ближайшее время с учетом проводимого в настоящее время ремонта дорожного покрытия по Заводскому шоссе.
Сергей Козлов доложил Михаилу Михайловскому, что ход указанных ремонтных работ взят на контроль аппарата полномочного представителя.
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