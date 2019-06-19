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Российские дачники в панике из-за идеи изымать у них участки с нескошенной травой

19 июня 2019 12:58
37
Российские дачники в панике из-за идеи изымать у них участки с нескошенной травой
С таким предложением выступило Минэкономразвития.

Российские дачники паникуют, ведь из-за нескошенной травы и мусора на огороде они могут лишиться своего садового участка. Минэкономразвития предложило такие земли изымать, потому что скопление сухой травы способствует возникновению природных пожаров.
После инициативы МЭР обстановка на дачах стала нервная. Садоводы СНТ «Каховка» у подмосковного Королева отмечают, что участки были поделены еще в 60-е годы и противопожарное расстояние там соблюсти сейчас невозможно.
При этом председатели дачных сообществ не могут вспомнить, чтобы кто-то до этого ходил и проверял участки, штрафы никогда никому не выписывались.
Эксперт по пожарной безопасности Сергей Победоносцев также настроен скептически и заявил, что такими проверками никто заниматься не будет, пишет РЕН.ТВ.

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Министерство экономического развития России предложило изымать у граждан земельные участки из-за нескошенной травы и мусора. В ведомстве отмечали, что уборка участков не требует от граждан больших материальных и физических затрат.


Фото pixabay.com

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Комментарии



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