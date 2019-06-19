Российские дачники в панике из-за идеи изымать у них участки с нескошенной травой
19 июня 2019 12:58
37
Российские дачники паникуют, ведь из-за нескошенной травы и мусора на огороде они могут лишиться своего садового участка. Минэкономразвития предложило такие земли изымать, потому что скопление сухой травы способствует возникновению природных пожаров.
После инициативы МЭР обстановка на дачах стала нервная. Садоводы СНТ «Каховка» у подмосковного Королева отмечают, что участки были поделены еще в 60-е годы и противопожарное расстояние там соблюсти сейчас невозможно.
При этом председатели дачных сообществ не могут вспомнить, чтобы кто-то до этого ходил и проверял участки, штрафы никогда никому не выписывались.
Эксперт по пожарной безопасности Сергей Победоносцев также настроен скептически и заявил, что такими проверками никто заниматься не будет, пишет РЕН.ТВ.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, Министерство экономического развития России предложило изымать у граждан земельные участки из-за нескошенной травы и мусора. В ведомстве отмечали, что уборка участков не требует от граждан больших материальных и физических затрат.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
19 июня 2019 12:58
С таким предложением выступило Минэкономразвития. Социум
30
19 июня 2019 12:37
Посетителей, включая инвалидов, отправляли на лестницу девятиэтажного здания. Социум
42
19 июня 2019 11:54
Он будет равен региональному прожиточному минимуму на ребенка. Социум
97
Здравоохранение
19 июня 2019 10:48
Оно, как выяснилось, негативно влияет на работу сердца. Здравоохранение
134
18 июня 2019 14:49
В рамках выезда состоится цикл лекций отделения медицинской профилактики онкодиспансера. Здравоохранение
286
18 июня 2019 13:40
В рамках выезда состоится цикл лекций отделения медицинской профилактики онкодиспансера. Здравоохранение
267
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13897
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13951
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14159
Туризм
19 июня 2019 12:06
На сегодняшний день налог платят исключительно юрлица. Туризм
61
17 июня 2019 14:01
Всего ожидается более 150 участников из России и зарубежных стран. Туризм
241
17 июня 2019 12:07
В целом по России спрос увеличился на 25,9%. Туризм
234
Образование
19 июня 2019 11:19
Пока что у предмета нет общих стандартов. Образование
94
19 июня 2019 10:25
Опубликован новый международный рейтинг университетов QS World University Rankings. Образование
126
17 июня 2019 14:08
Молодые ученые из 23 стран будут работать над проектами космических миссий для наноспутников. Образование
347
Культура
18 июня 2019 17:59
По его итогам отобраны 2 лучших: 1 детский и 1 молодёжный театральный коллективы. Культура
282
18 июня 2019 10:52
Хэдлайнером фестиваля станет легендарная панк-команда "Наив". Культура
214
18 июня 2019 10:43
Всех участников мероприятия ждет интересная, насыщенна программа. Культура
211
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14677
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14255
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
914
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1399
Видео
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
117
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
409
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
373
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
340
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
438
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
430
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
409
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
332
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
601
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
631
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
366
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
680
Мероприятия