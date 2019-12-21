Роспотребнадзор дал советы по выбору детского костюма на Новый год
21 декабря 2019 12:11
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Как сообщается на сайте ведомства, одежда «должна отвечать общим гигиеническим требованиям». Комплекс показателей включает в себя интенсивность запаха, воздухопроницаемость и гигроскопичность.
Кроме того, необходимо обращать внимание на маркировку одежды. Она должна содержать сведения о материалах, товарный знак, страну и дату изготовления, а также символы по уходу, пишут "Известия".
Наряды из синтетических материалов должны иметь подкладку из натуральных тканей и не должны вызывать аллергию и дискомфорт.
«Убедитесь, что костюм не оставит следов краски на коже ребенка… Не стесняйтесь понюхать костюм, он не должен издавать резкого химического запаха», — говорится в сообщении.
При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что шлемы и маски должны исключать риск удушья, а карнавальные игрушечные изделия должны быть пожаробезопасными.
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