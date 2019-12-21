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Новости /  Общество /  Социум  

Роспотребнадзор дал советы по выбору детского костюма на Новый год

21 декабря 2019 12:11
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Роспотребнадзор дал советы по выбору детского костюма на Новый год
Наряды из синтетических материалов должны иметь подкладку из натуральных тканей.

Как сообщается на сайте ведомства, одежда «должна отвечать общим гигиеническим требованиям». Комплекс показателей включает в себя интенсивность запаха, воздухопроницаемость и гигроскопичность.

Кроме того, необходимо обращать внимание на маркировку одежды. Она должна содержать сведения о материалах, товарный знак, страну и дату изготовления, а также символы по уходу, пишут "Известия".

Наряды из синтетических материалов должны иметь подкладку из натуральных тканей и не должны вызывать аллергию и дискомфорт.


«Убедитесь, что костюм не оставит следов краски на коже ребенка… Не стесняйтесь понюхать костюм, он не должен издавать резкого химического запаха», — говорится в сообщении.

При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что шлемы и маски должны исключать риск удушья, а карнавальные игрушечные изделия должны быть пожаробезопасными.
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Комментарии


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