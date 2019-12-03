Площадку для собак имени Белки и Стрелки предлагают построить в Самаре
3 декабря 2019 12:44
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Автор инициативы считает ее своевременной, поскольку близится 60-летний юбилей полета знаменитых собак в космос. И это уже не говоря о том, что специализированных площадок для выгула питомцев в Самаре катастрофически не хватает, пишет СитиТраффик.
- На весь город их всего 3 штуки (для сравнения в Москве — 651 штука, в Тюмени, население которой меньше Самары, — 137 штук), — аргументирует свою позицию автор.
Организовать площадку в честь Белки и Стрелки автор предлагает в сквере имени Фадеева на проспекте Ленина, отмечая, что именно этот район тематически наиболее “космический” в городе: здесь находятся дом авиаторов, монумент Ракета-носитель “Союз”, музей “Самара космическая”, а сентябре 2019 года открылся и “космический” сквер с луноходами и ракетами.
- Белка и Стрелка стали первыми животными, которые совершили орбитальный космический полёт на корабле “Спутник‑5” (17 витков вокруг Земли примерно за 25 часов) и успешно вернулись на Землю. Это было 19 августа 1960 года, — напоминает автор. — К 60-летнему юбилею этого события в 2020 году нам просто необходимо сделать площадку для выгула собак возле сквера Фадеева имени этих животных.
Речь идет о бывшей парковке, на месте которой хотели построить 11‑й арбитражный апелляционный суд, но жители города выступили против. По мнению автора, это место соответствует существующим нормативным требованиям Самары по благоустройству.
- Участок свободен от зеленых насаждений, площадка будет менее 600 кв.м., расстояния до окон жилых и общественных зданий более 20 м, — пишет автор.
Оформить площадку имени Белки и Стрелки предлагается также в “космическом” духе.
- Разместить информацию об исторических фактах, связанных с участием животных в освоении космоса; 17 колес для собачьего аджилити могли бы стать отсылкой к 17 виткам вокруг Земли корабля “Спутник‑5” с Белкой и Стрелкой на борту и т.д.), — предлагает автор.
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