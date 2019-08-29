Офицеры самарских спецподразделений водрузили флаг Росгвардии на Пик Ленина

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Пик Ленина, который в этом году планировали покорить офицеры специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области, является одной из высочайших гор Центральной Азии. "Семитысячник" расположен в горной системе Памира. Чон-Алайский хребет, в состав которого входит вершина, находится на границе Киргизии и Таджикистана. Первый лагерь - на высоте 4400 метров; второй - 5300 метров; а третий, откуда, собственно, и начинается штурм вершины - 6100 метров. Подъёмы на маршрутах достигают 45 градусов, а расстояние переходов между лагерями может составлять 15 километров. При этом покорителя вершины ждет невероятное количество трещин и ураганные ветра. Именно поэтому восхождение на пик Ленина относится к классу высотного альпинизма и требует от его покорителей не только соответствующего снаряжения, а в первую очередь крепкого физического и душевного здоровья."В этот раз не вся группа достигла цели. Уже через неделю один из участников похода передумал идти дальше. Через две недели - второй, который, к сожалению, так и не смог акклиматизироваться - низкий показатель кислорода в крови, отсюда быстрая утомляемость и отсутствие восстановления. Внесла свои коррективы и погода. На высоте 6100 метров несколько суток пришлось пережидать ураганный ветер, скорость которого доходила до 70 метров в секунду. После этого на штурм вершины я вышел сам и 21 августа флаг Росгвардии был поднят над Пиком Ленина. Самая высокая вершина Средней Азии - покорена", - рассказывает заместитель командира ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, подполковник Александр Р.Позади дни невероятного физического труда, лишений в еде, сне и удобствах, но все перекрывает радость от выполнения поставленной задачи и мысли о будущих победах.Это не первая вершина, покорившаяся самарским росгвардейцам. Группа офицеров специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области уже три года подряд совершает восхождения на известные вершины с флагом Росгвардии. В 2017 году им покорился Эльбрус (5622 метров). В 2018 году офицеры водрузили флаг Росгвардии над самой высокой горой Алтая - Белухой (4506 м). А в этом году им сдался Памирский "семитысячник", сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.