Крысы спасли сызранскую семью от развода

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Серьезная размолвка не так давно произошла между супругами из Сызрани. Они живут в частном доме в районе станции Кашпир. Претензии молодых друг к другу были настоль категоричными, что они единогласно пришли к выводу: им пора разводиться. Как рассказали сызранцы корреспонденту КТВ-Луч, детей у них не было. В браке успели прожить всего два года, посему препятствий в бракоразводном процессе они не ожидали. Все изменилось, когда они добрались до коробки с семейными документами, которая хранилась в нежилой комнате. Там же лежало свидетельство о браке. Каково же было их удивление, когда они, открыв коробку, увидели, что содержимое было основательно испорчено продуктами жизнедеятельности грызунов, а местами и вовсе съедено. Оба супруга расстроились, ведь им ничего не оставалось, как заняться восстановлением документов. На это ушло несколько недель. По иронии судьбы, общее дело вновь сблизило пару, и они передумали расставаться.- Удивительно, но факт: нашу семью, в прямом смысле слова, спасли крысы. Видимо, почуяли неладное. Попадись на руки документы в целости и сохранности, мы бы точно развелись. А сейчас уже считаем тот повод для ссоры мелочным и друг без друга не можем жить, - делятся супруги.В настоящий момент семейная пара активно занимается восстановлением испорченных документов и ведет войну уже не друг против друга, а с обнаглевшими грызунами в их семейном гнездышке, пишет КТВ-Луч.Фото pixabay.com