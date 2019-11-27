Игры ¼ финала Северо-восточного дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области пройдут в Отрадном

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27 ноября в 15.00 ДК «Россия» г. Отрадный (ул. Отрадная, 14) пройдут игры движения «Самарский КВН». Система юниор лиг КВН Самарской области включает в себя проведение игр в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу, – Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго-западный.Система юниор лиг КВН Самарской области – это социально-значимый проект, впервые организованный на территории Самарской области. К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области.