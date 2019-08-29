Главный госинспектор БДД по Самарской области Юрий Некрасов обратился к самарцам

153

Дорогие дети! Уважаемые родители и педагоги!Поздравляю Вас с новым учебным годом!Наступление нового учебного года всегда связано с увеличением количества детей на дорогах и, как следствие, возрастанием риска дорожно-транспортных происшествий с их участием, особенно в первые дни сентября.Именно поэтому родителям несовершеннолетних необходимо сосредоточить все свое внимание на обеспечении безопасности детей на дороге. В первую очередь, вместе с ребенком пройти его маршрут "дом - школа - дом", объясняя и показывая, где можно безопасно перейти проезжую часть, как безопасно дойти до остановки общественного транспорта, на каких участках необходимо быть особенно осторожным. Также, родителям следует взять за правило ежедневно, перед выходом из дома, напоминать детям о Правилах дорожного движения. Обучая несовершеннолетних безопасному поведению, необходимо разъяснять опасность использования мобильного телефона при переходе проезжей части.Световозвращающие элементы помогут обеспечить безопасность юного пешехода в темное время суток. Чем больше их будет на одежде, тем заметнее ребенок станет для водителей.Если родители подвозят детей к школе на автомобиле, нельзя забывать о специальных удерживающих устройствах, которые обязательно должны быть закреплены. Кроме того, важно обеспечивать безопасность ребенка не только во время движения, но и при посадке и высадке из транспортного средства.И, пожалуй, самый главный совет всем родителям - будьте для ребенка примером ответственного и дисциплинированного поведения на дороге и в транспорте. Только совместные усилия Госавтоинспекции и родителей помогут оградить детей от опасности, научить их быстро и правильно оценивать дорожную обстановку и соблюдать Правила дорожного движения.Также, хочу обратиться ко всем водителям. Управляя транспортным средством, помните, на дороге в любой момент может появиться ребенок. Будьте особенно внимательны при движении в районе образовательных организаций, спортивных площадок, парков и других мест массового пребывания детей. Снижайте скорость, приближаясь к пешеходным переходам, и помните, чужих детей не бывает.