Активисты Greenpeace поздравили Роспотребнадзор с Днём всех влюблённых

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14 февраля активисты поздравили Роспотребнадзор с Днём всех влюблённых и пожелали жителям России чистого воздуха и открытых данных о его качестве.Мероприятия прошли в Самаре, Ростове и Екатеринбурге. На инфоточках, подготовленных волонтёрами, люди могли подписать открытку и передать свои пожелания в Роспотребнадзор. Все открытки выполнены в едином дизайне, и на каждой — послание в ведомство: «Любовь где-то в воздухе», «Вы мне нужны как России меры», «2020 без просроченных обещаний». Несмотря на то, что все мы любим разные вещи, есть кое-что, в чём наши интересы сходятся: никто из нас не хочет дышать грязным воздухом.В этот же день активисты Москвы и Подмосковья приняли участие в серии одиночных пикетов против загрязнения воздуха и самолётного шума. Опубликованное ранее исследование Greenpeace показало, что загрязнение воздуха при сжигании ископаемого топлива связано примерно с 4,5 миллионами дополнительных смертей в год.