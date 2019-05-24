25 мая Самарский университет проведет ярмарку студенческих клубов

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Праздник посвящен легендарному ректору Виктору Павловичу Лукачеву, с чьим именем связано становление и строительство КУАИ-СГАУ. Виктор Павлович особенное внимание уделял внеучебным активностям студентов - будь то участие в возведении знаковых объектов, занятие яхтенным спортом, пение, увлечение театром. Одновременно праздник улицы имени Лукачева является смотром-ярмаркой работы студенческих объединений и студенческих инициатив Самарского университета. Сейчас таких объединений больше ста - в год они проводят 125 фестивалей, встреч и прочих мероприятий. Также в университете действуют 30 спортивных клубов и секций. На празднике будет, на что посмотреть и где поучаствовать.Для спортсменовЦентральным событием праздника станет легкоатлетическая эстафета среди команд институтов Самарского университета. Не менее зрелищно проходят футбольные сражения. Волейбол, стритбол и настольный теннис традиционно привлекают массу поклонников.Отдельные площадки организуют туристические и авиационно-спортивные клубы университета: альпинисты предлагают освоить «вертикальный предел», спелеологи – слэклайн (ходьба по канату), парапланеристы – примерить экипировку и, если повезет и будет ветер, то раскрыть парапланерное крыло.На площадке клуба алтимат-фрисби научат правильно кидать и ловить “летающую тарелку”.Для патриотовПлощадки военно-спортивной игры, которую организует военный учебный центр университета вместе со спортивно-туристическим объединением «Горизонт», привлекает тех, кто готов отжиматься на время, стрелять в тире, собирать на скорость автомат Калашникова. Так что пройти за день курс молодого бойца вполне реально.Для любителей музыки и танцевВ этот день можно услышать выступления оркестра Самарского университета и исполнителей инструментального клуба «Белый рояль». Также в кампусе пройдет рок-фестиваль «Первый альтернативный». Свои песни исполнят не только группы университета, но и приглашенные самарские звезды. Хедлайнерами фестиваля станут самарские рок-группы Marta Prell и White Coffee, а также самарская рок-н-ролл/саузерн-рок команда SCF.Для тех же, кто готовится стать участником балов королевы Великобритании Елизаветы II, студия салонных танцев Самарского университета научит танцевать вальс и польку.Для интеллектуаловНа Празднике улицы Лукачева студент может себе позволить деканат, спортивный зал, парочку аудиторий и все это почти даром! Возможности предоставляет самая большая монополия в истории Самарского университета - Prouniver.Поиграть в настольные игры, в том числе «Мафию», приглашает игротехнический клуб «За гранью».Гостей фестиваля также приглашают попытать силы в старейших играх мира. В го - одну из древнейших игр Китая, которой более 4000 лет. И шахматы – это изысканный интеллектуальный поединок популярен на всей планете также не одно тысячелетие.Для любителей природыОбъединение «Лапа» расскажет о проекте по кураторству за обитателями самарских приютов для животных. А студенческое экологическое объединение "Небо" проведет несколько интерактивов. Один из них посвящен правильной утилизации бытовых отходов. Посетителям праздника расскажут, как расшифровываются маркировки для сортировки мусора, почему так важно разделять остатки своей жизнедеятельности и как рассчитать свой экослед.Для будущих инженеровВ манеже будет проходить открытый региональный этап международного робототехнического фестиваля «Робофинист». Роботы покажут, на что способны, а гости смогут увидеть, как вездеходы проходят полосу испытаний уникального полигона самых экстремальных соревнований России – кубка РТК. Таких полигонов в России всего три.Для любителей квестовСводный студенческих отряд «Крылья» приготовили мини-квест на 45 минут по тематике популярного сериала «Игра престолов». У каждого появится уникальная возможность проверить себя, продемонстрировать находчивость, а также умение работать в команде. За трон придется побороться, обещают организаторы.Для знатоков языкаЕсли вы полиглот вам необходимо посетить площадку фестиваля языков. Здесь каждый желающий сможет познакомиться с культурой разных стран, а также побывать на мастер-классах по армянскому и литовскому языкам.Для фотографов и видеографовМедиа «Самокат» предлагают студентам и гостям праздника стать героями своих сюжетов. Ребята проведут real-time съёмки для рубрик «Попробуй не засмейся» и «Школьные вопросы».Для любителей аттракционовПартнёр мероприятия Клуб виртуальной реальности поможет участникам осуществить мечту оказаться в мире, где можно всё: отправиться покорять Эверест, сражаться с монстрами, или погрузиться на дно океана. Страйкбольная команда устраивает тир. Любителям RPG, состязаний на мечах, организаторы предлагают фехтование на тямбарах. И, конечно же, в этот день будет работать фотобудка!Для абитуриентовНа площадке приемной комиссии вуза каждый сможет познакомиться с миром профессий будущего, который разительно отличается от привычного нам сегодня. Абитуриентам и их родителям расскажут какие специалисты будут в нём востребованы. Приятным бонусом станет тот факт, что здесь предоставят всю информацию о правилах приема 2019 года. Поскольку текущий год является годом химии, студенты естественно-научного института представят гостям праздника химическое шоу. Можно будет как посмотреть, во что превращаются вещества, а можно и самому “похимичить”.Ждем всех 25 мая на территории Самарского университета на Московском шоссе, 34. Начало работы площадок в 10.00. Мероприятие продлится до 17:00. Вход свободный, передает пресс-служба Самарского университета.