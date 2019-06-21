22 июня в Самаре пройдет бесплатный кинопоказ в летнем кинотеатре в парке Гагарина

67

22 июня, в День памяти и скорби, в ПкиО им. Ю.А.Гагарина в Самаре пройдет открытый кинопоказ от организаторов всероссийской акции «Красная гвоздика» - Благотворительного фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ».Приходите посмотреть под открытым небом знаменитый фильм «Они сражались за родину» и помогите ветеранам всех войн, приобретая значок «Красная гвоздика». Начало в 21.00.Вход на мероприятия свободный, но каждый может приобрести у волонтеров значки «Красная гвоздика» — символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий.Все вырученные средства будут направлены на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам, нуждающимся в поддержке. Это не только участники Великой Отечественной войны, но и других войн и боевых конфликтов, в которых были задействованы наши соотечественники. Каждый, кто носит значок на одежде, может гордо сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам», передает пресс-служба акции «Красная гвоздика».