24 февраля исполнилось бы 90 лет со дня рождения бывшего начальника Самарского управления лесами Александра Николаевича Тарутина
21 февраля 2020 14:16
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Александр Николаевич очень любил природу, Волгу, землю, животных и поэтому после школы поступил в Куйбышевский сельскохозяйственный институт, окончив который, получил специальность – инженер лесного хозяйства.
Свой трудовой путь Тарутин начал в Шигонском районе в должности первого секретаря райкома комсомола. Позднее он успешно работал в Куйбышевском обкоме комсомола и обкоме партии.
В 1973 году Александр Тарутин был назначен начальником Куйбышевского управления лесного хозяйства.
Александр Николаевич рассказывал, что было непросто руководить областным управлением, не пройдя практику в качестве лесничего или директора лесхоза. Поэтому, чтобы эффективно руководить управлением, он часто выезжал в лесхозы, советовался с опытными директорами.
Задачи и планы в тот период были грандиозными. В первую очередь Министерство лесного хозяйства РФ требовало перестроить работу промышленного производства в системе лесного хозяйства, значительно увеличить объём выпуска товарной продукции, с последующим переходом на полный хозяйственный расчет и самофинансирование. И такая работа активно велась в Куйбышевском управлении. В леспромхозах и лесхозах активно проводилась модернизация имеющих цехов по переработке древесины и осуществлялось строительство новых.
В 1975 году был построен и сдан в эксплуатацию цех по переработке древесины в Ставропольском леспромхозе с ежегодной мощностью до 10 тыс. м3 древесины.
Старый цех представлял из себя обычный дощатый неотапливаемый сарай. Во вновь построенном кирпичном типовом цеху было отопление, раздевалки для рабочих, душевая комната и комната отдыха.
Решались задачи не только повышения объёма выпуска промышленной продукции, но улучшения условий труда. Александр Николаевич лично приезжал на приемку в эксплуатацию этого цеха. Рабочие, а особенно женщины, радовались этому событию и благодарили руководство управления и лесхоза.
Кроме того, управление лесного хозяйства ставило задачи по расширению номенклатуры выпускаемых товаров народного потребления.
Так Шенталинский леспромхоз наладил изготовление бельевых прищепок до 11 млн. шт. и до 10 тыс. м3 тарной доски в год. Сергиевский леспромхоз изготавливал плечики для одежды. В Похвистневском был построен сувенирный цех, Нефтегорский лесхоз организовал корзиноплетение и производство плетеной мебели, а Большеглушицкий лесхоз выращивал сорго и перерабатывал его на веники.
В период с 1975 по 1982 год был модернизирован и реконструирован нижний склад Шенталинского леспромхоза с заготовкой и дальнейшей переработкой до 100 тыс. м3 древесины.
Также в Шенталинском леспромхозе в 1985 году был введен передовой лесозаготовительный комплекс машин в составе валочной машины ЛП-19 и безчокерного трелевочника.
В 1978 году на базе Шенталинского леспромхоза был проведен Всероссийский семинар на тему заготовка и переработка низкосортной древесины.
В то время выполнение плана выпуска товаров народного потребления предусматривало материальное поощрение работникам лесхозов, а именно полученную прибыль до 35 % направляли на выплату премий, что значительно повышало заработную плату работников.
Благодаря увеличению выпуска промышленной продукции и улучшению финансового состояния лесхозов, стало возможным решение социальных вопросов, и в первую очередь в строительство жилья для работников лесного хозяйства.
В семидесятые годы основной задачей управления лесного хозяйства было создание полезащитных лесных полос. В этот период лесхозами управления были засажены десятки тысяч гектар, особенно в южных районах области.
За период конца шестидесятых и начала восьмидесятых годов на землях колхозов и совхозов Ставропольского района, лесхозом посажены более 1,5 тысяч гектар полезащитных и придорожных полос. Это в последствии позволило увеличить урожайность сельскохозяйственных культур от 3 до 5 центнеров с гектара.
Особое внимание руководство управления уделяло уменьшению ручного труда, особенно на тяжелых работах. В конце шестидесятых годов уровень механизации работ в составлял 30 % , а в конце семидесятых он достиг 90 %.
На высоком уровне была организована охрана леса от пожаров. Территории лесничеств были разделены на обходы площадью от 700 до 1000 гектаров, которые охраняли лесники, многие из которых проживали непосредственно в лесу, в своих обходах, в так называемых кордонах (жилье специально построенное для лесников). В началах 70-х годов началось строительство типовых пожарно-химических станций. Штат ПХС (водители и пожарные) работал в круглосуточном режиме.
В результате за период 70-90 гг. на территории Куйбышевской области не было допущено крупных лесных пожаров.
В состав Куйбышевского управления лесным хозяйством входил УРС- управление рабочего снабжения, перед которым стояли задачи: обеспечение товарами первой необходимости работников лесхозов. Для этого во всех ЛПХ были созданы так называемые ОРСЫ – отделы рабочего снабжения, которые открывали магазины, столовые, а для работников непосредственно занятых в лесу, круглогодично работали пункты горячего питания (котлопункты).
Благодаря умелому руководству Александра Тарутина Куйбышевское управление лесами было признано лучшим среди структурных подразделений Федеральной службы. За период работы Александра Николаевича управление неоднократно награждалось переходящим Красным Знаменем за успехи в работе достигнутые коллективом управления, а ряд работников получили высокое звание – заслуженный лесовод Российской Федерации. Среди них директора лесхозов Шамин А.И., Абушманов М.Ф., Кузьмин П.Г. Лесничие – Мжельский Н.П., Некрасов В.М и другие.
К сожалению, в конце 80-х и начало 90-х, хорошо отлаженный производственный и социальный механизм работы лесной отрасли начал разрушаться. Путем акционирования было выведено из состава лесхозов промышленное производство. Лесхозы и леспромхозы остались без финансовых средств, получаемых от промышленного производства, а финансирование лесного хозяйства из федерального бюджета сократилось в 5 раз.
В этой сложнейшей ситуации Александру Николаевичу Тарутину удалось сохранить трудовые коллективы производственные мощности, организовать работу в новых непростых условиях.
Многолетний добросовестный труд Александра Николаевича был отмечен наградами различных ведомств, в числе которых: Ведомственный нагрудный знак Министерства природных ресурсов РФ «Почетный работник леса», медаль «Ветеран труда», профессиональные знаки отличия. В числе первых в 2013 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Самарской области».
В основу данной статьи легли воспоминания бывшего директора Ставропольского лесхоза Улитина Ивана Сергеевича, бывшего директора Шенталинского лесхоза Шамина Сергея Александровича и материалы личного архива Тарутиной Нонны Григорьевны, передает пресс-служба облправительства.
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