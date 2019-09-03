В Самаре состоится выставка кошек и собак, которых можно забрать домой
3 сентября 2019 10:30
25
В субботу, 14 сентября в выставочном центре «Экспо-Волга» пройдет зоовыставка «Друг человека».
Участие в ней примут порядка 100 кошек и собак из самых крупных самарских приютов, а также подопечные ветеринарного центра ФлагманВет.
На фестивале можно будет познакомиться с питомцами и забрать кого-то из них к себе домой. Все животные пройдут ветконтроль и будут с паспортами, пишет Самру.ру.
Время: с 10:00 до 19:00.
Вход свободный, 0+
Адрес: ул. Мичурина, 23а.
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Комментарии
Социум
3 сентября 2019 10:30
Все животные пройдут ветконтроль и будут с паспортами. Социум
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