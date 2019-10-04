В Самаре пройдет награждение активистов движения «Волонтеры Победы»

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8 октября в 17:00 в молодежном лофте StrelkaHall (г. Самара, ул. Вилоновская, 30) состоится торжественное награждение активистов движения «Волонтеры Победы» за помощь в организации и проведении мероприятий, приуроченных к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.В 2019 году более 400 добровольцев Самарского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» помогали в организации праздничных мероприятий в Самаре: парада Победы и шествия Бессмертного полка.Поздравят ребят Александр Протченко, генерал-майор в отставке, командующий Парадом Памяти 7 ноября, и Елена Князева, руководитель управления молодежной политики департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.Александр Иванович пообщается с добровольцами, расскажет о своих воинских победах и подготовке к предстоящему Параду Памяти. Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского проекта «Диалог с Героями».Организатором мероприятия является департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области и Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».