Тольяттинская студентка завоевала медальон на чемпионате WorldSkills Juniors

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В понедельник, 26 августа состоялась церемония награждения участников соревнований WorldSkills Juniors, которые проходили в Казани в рамках мирового чемпионата WorldSkills. В них принимали участие молодые люди от 14 до 16 лет, в том числе, в компетенции «Малярные и декоративные работы» в составе национальной сборной России, за Победу боролась студентка Колледжа технического и художественного образования г.оТольятти Алина Гатауллина.По регламенту состязаний планетарного масштаба юные декораторы выполняли четыре задания: оклейка обоев, создание панно с помощью трафарета и декоративных покрытий, колорирование, перенос четкого чертежа на стенд с помощью линейки, кисти и краски. Оценка каждого модуля многоуровневая. В данном случае важно все и скорость и точность. За крохотный скол снимался балл.По итогам четырех конкурсных дней Алина Гатауллина набрала 720 баллов, принесла нашей сборной медальон за профессионализм в компетенции «Малярные и декоративные работы». Для студентки Колледжа технического и художественного образования г.Тольятти это первая подобная награда.