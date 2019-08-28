Самарский зоопарк будет разводить в питомнике редкие и исчезающие виды животных
28 августа 2019 09:59
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Это второй такой питомник в стране (первый работает в Новосибирске). Там построены объекты для содержания животных (копытных, мелких хищников, тетеревиных птиц), хозяйственные помещения.
"На существующей территории зоопарка невозможно разместить то количество видов животных, которое хотелось бы показать жителям нашего региона. Руководитель министерства культуры Самарской области и глава Кинельского района поддержали нашу затею и посчитали, что новый питомник будет востребован как у городских, так и у сельских жителей", - рассказал директор зоопарка Олег Шепталов.
В питомнике собираются содержать и разводить редкие и исчезающие виды животных: лошадь Пржевальского, сайгак, глухарь, тетерев, рябчик, серый гусь, казарка, лебедь-шипун. Также там будут вольеры с сельскохозяйственными животными, мелкими хищниками, экзотическими птицами, искусственный водоем.
"На территории питомника в условиях, приближенных к естественным (большие площади, естественная растительность и т.д.), будут содержаться крупные копытные животные: верблюд, гуанако, пятнистый олень, лошади. А также будет подращиваться и подготавливаться к выпуску в дикую природу молодняк редких видов копытных животных", - сообщает департамент информационной политики Самарской области.
В питомник также собираются привозить животных, попавших в беду на территории региона. После реабилитации их выпустят на волю, пишет Самру.ру.
"Это позволит решить серьезную экологическую проблему: по предварительным расчетам, за год на территории региона терпят бедствие до 10-15 крупных копытных, сотни крупных и тысячи мелких видов птиц, амфибий и рептилий. Все эти виды животных также будут демонстрироваться посетителям. Те животные, чье состояние не позволит провести реабилитацию и дальнейший их выпуск в природу, составят постоянную коллекцию зоопитомника и станут основой для экскурсии по фауне высших позвоночных региона", - рассказал директор зоопарка.
Фото: группа самарского зоопарка.
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