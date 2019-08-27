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Новости /  Общество /  Социум  

Минтруд предлагает устраивать в семьи одиноких пожилых людей

27 августа 2019 09:29
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Минтруд предлагает устраивать в семьи одиноких пожилых людей
На сегодняшний день пенсионеры составляют более 25% населения страны.

Минтруд выступил с предложением устраивать в семьи одиноких пожилых людей, пишут «Известия». По замыслу властей, это позволит решить проблемы одиночества пожилых.

Ведомство рекомендовало властям регионов распространять практику, уже применяемую в Ханты-Мансийском автономном округе. Там пожилым назначают помощника, принимающего их в семью и помогающего в ежедневных делах. За это помощники получают пособие в размере 10 тысяч рублей при условии совместного проживания с одинокими пожилыми людьми.

За семь лет с начала действия программы в регионе удалось создать 356 приемных семей для пожилых россиян. По информации Росстата, на сегодняшний день пенсионеры составляют более 25% населения страны.
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