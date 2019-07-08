Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области со Всероссийским днем семьи, любви и верности

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Этот праздник приурочен ко дню поминовения православных покровителей семьи – Петра и Февронии Муромских, которые пронесли супружескую любовь и верность через всю свою жизнь. И сегодня, спустя много веков, их союз является олицетворением семейного счастья и согласия.В нашей области немало больших и дружных семей, которыми можно по праву гордиться. Десять из них награждены Президентским орденом «Родительская слава», около пяти тысяч матерей отмечены Знаком отличия «Материнская доблесть» I и II степеней.В губернии все больше многодетных семей: за восемь последних лет их количество увеличилось более чем в два раза. И то, что сегодня мы прирастаем такими большими, дружными семьями, создает надежную платформу для развития нашего государства и общества.Обеспечение благополучия самарских семей, их социальная поддержка является для нас приоритетной задачей. Ее решению способствуют реализуемые в стране по инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», программа «Десятилетие детства».Сегодня на территории области семьям с детьми выплачивается 29 видов пособий. Их получателями являются более 100 тысяч семей. Укрепление института семьи, создание равных возможностей для полноценного развития всех детей и в дальнейшем будет важнейшим направлением работы регионального Правительства.Дорогие земляки! Позвольте искренне поблагодарить вас за укрепление семейных ценностей и воспитание детей, за вашу заботу о своих близких и готовность неустанно трудиться ради их здоровья и благополучия.От всей души хочу пожелать всем семьям счастья, гармонии, добра, любви и согласия!Губернатор Самарской области Д.И.Азаров