Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области со Всероссийским днем семьи, любви и верности
8 июля 2019 09:01
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Поздравляю вас с замечательным праздником — Всероссийским днем семьи, любви и верности!
Этот праздник приурочен ко дню поминовения православных покровителей семьи – Петра и Февронии Муромских, которые пронесли супружескую любовь и верность через всю свою жизнь. И сегодня, спустя много веков, их союз является олицетворением семейного счастья и согласия.
В нашей области немало больших и дружных семей, которыми можно по праву гордиться. Десять из них награждены Президентским орденом «Родительская слава», около пяти тысяч матерей отмечены Знаком отличия «Материнская доблесть» I и II степеней.
В губернии все больше многодетных семей: за восемь последних лет их количество увеличилось более чем в два раза. И то, что сегодня мы прирастаем такими большими, дружными семьями, создает надежную платформу для развития нашего государства и общества.
Обеспечение благополучия самарских семей, их социальная поддержка является для нас приоритетной задачей. Ее решению способствуют реализуемые в стране по инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», программа «Десятилетие детства».
Сегодня на территории области семьям с детьми выплачивается 29 видов пособий. Их получателями являются более 100 тысяч семей. Укрепление института семьи, создание равных возможностей для полноценного развития всех детей и в дальнейшем будет важнейшим направлением работы регионального Правительства.
Дорогие земляки! Позвольте искренне поблагодарить вас за укрепление семейных ценностей и воспитание детей, за вашу заботу о своих близких и готовность неустанно трудиться ради их здоровья и благополучия.
От всей души хочу пожелать всем семьям счастья, гармонии, добра, любви и согласия!
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров
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