Дмитрий Азаров передал ключи от 65 новых служебных автомобилей сотрудникам полиции Самарской области
21 января 2020 13:21
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал ключи от 65 новых служебных автомобилей сотрудникам полиции ГУ МВД России по Самарской области.
45 машин приобретены в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного Президентом страны В.Путиным.
Ещё 20 машин для участковых переданы в рамках подписанного соглашения между Правительством региона и облМВД об обновлении материально-технической базы полиции. Приветствуя полицейских, Губернатор поблагодарил их за то, что они первыми приходят на помощь людям.
Фото: Департамент информационной политики.
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