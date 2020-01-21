Дмитрий Азаров передал ключи от 65 новых служебных автомобилей сотрудникам полиции Самарской области

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Губернатор Самарской областипередал ключи от 65 новых служебных автомобилей сотрудникам полиции ГУ МВД России по Самарской области.45 машин приобретены в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного Президентом страны В.Путиным.Ещё 20 машин для участковых переданы в рамках подписанного соглашения между Правительством региона и облМВД об обновлении материально-технической базы полиции. Приветствуя полицейских, Губернатор поблагодарил их за то, что они первыми приходят на помощь людям.Фото: Департамент информационной политики.