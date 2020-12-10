65+ в группе риска: администрации внутригородских районов информируют граждан о режиме самоизоляции

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В осенний период в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией и другими респираторными вирусными инфекциями по поручению оперштаба Самарской области по коронавирусу работодатели обязаны перевести на удалённую работу сотрудников с хроническими заболеваниями, а также тех, кому 65 лет и больше. Сейчас эти жители находятся в группе риска – им необходимо быть наиболее осторожными и внимательными к своему здоровью.

Вместе с тем районные администрации в ежедневном режиме проводят поквартирный обход пожилых граждан, напоминая о необходимости соблюдать режим самоизоляции. Информирование самарцев 65+ проходит и по телефону. Дополнительно размещаются аналогичные объявления у входов в подъезды жилых домов.

Так, на территории микрорайона № 14 Железнодорожного внутригородского района проживает порядка 1000 пожилых граждан.

«Радует, что большинство жителей из группы риска ответственно относятся к своему здоровью и ограничивают посещение общественных мест, при необходимости обращаются к родным. Если требуется помощь волонтеров, я помогаю связаться с ними», - комментирует управляющая микрорайоном Зульфия Шалимо.

По ее словам, в обходе участвуют и председатели советов домов. При этом все мероприятия проходят с соблюдением социальной дистанции и масочного режима, без доступа в квартиру пожилых самарцев.

В этот период пожилым гражданам необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и основные меры гигиены и профилактики заболевания, а также ограничить посещение общественных мест, магазинов, аптек, не рекомендовано пользоваться и общественным транспортом.

Самарцы 65+ могут обращаться к членам семьи, социальным работникам или волонтерам за помощью в доставке продуктов и лекарств, оплаты коммунальных услуг.

Напомним, что в Самаре в рамках Всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса «МыВместе» работают волонтеры. Они помогают пожилым в доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости.

Оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-(800)-200-34-11, 8(846)998-67-07, передает пресс-служба горадминистрации.