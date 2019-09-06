Музей "Самара Космическая" временно закрыт

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На целый месяц, с 6 по 30 сентября музей "Самара Космическая" на проспекте Ленина будет закрыт для посетителей.Рядом с Ракетой в это время будут устанавливать памятник в честь 100-летия легендарного конструктора Дмитрия Козлова.Затем музей вернется к работе.