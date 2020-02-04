Летний театр в Струкачах, колесо обозрения в парке Гагарина и катамараны на Металлурге будут охранять по ночам
4 февраля 2020 13:32
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МАУ «Парки Самары» ищет охранную компанию с не менее чем 10-летним опытом работы на рынке и с положительными отзывами за последние пять лет.
За 2,7 млн рублей эта компания должна будет выделять по одному работнику для ночной охраны трех объектов – стационарного оборудования летнего театра в Струковском парке (с 29 апреля по 25 сентября), колеса обозрения в парке им. Гагарина (с 1 апреля по 31 декабря) и катамаранов в парке 50-летия Октября в Ташкентском переулке (с 1 мая по 30 сентября).
Раньше всего охранникам придется заступать на вахту в Струковском парке – с 20.00. Зато и дежурство там заканчивается в 8 утра.
Колесо обозрения и катамараны надо будет охранять с 22.00 до 10 утра.
Охранную компанию выберут 20 февраля, пишет Другой Город.
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