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Новости /  Общество /  Социум  

Летний театр в Струкачах, колесо обозрения в парке Гагарина и катамараны на Металлурге будут охранять по ночам

4 февраля 2020 13:32
92
Летний театр в Струкачах, колесо обозрения в парке Гагарина и катамараны на Металлурге будут охранять по ночам
Охранную компанию выберут 20 февраля.

МАУ «Парки Самары» ищет охранную компанию с не менее чем 10-летним опытом работы на рынке и с положительными отзывами за последние пять лет.

За 2,7 млн рублей эта компания должна будет выделять по одному работнику для ночной охраны трех объектов – стационарного оборудования летнего театра в Струковском парке (с 29 апреля по 25 сентября), колеса обозрения в парке им. Гагарина (с 1 апреля по 31 декабря) и катамаранов в парке 50-летия Октября в Ташкентском переулке (с 1 мая по 30 сентября).

Раньше всего охранникам придется заступать на вахту в Струковском парке – с 20.00. Зато и дежурство там заканчивается в 8 утра.

Колесо обозрения и катамараны надо будет охранять с 22.00 до 10 утра.

Охранную компанию выберут 20 февраля, пишет Другой Город.
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Комментарии


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