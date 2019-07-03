Золотой фонд Политеха пополнился новыми именами

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– Когда вы пришли на первый курс, я поздравлял вас с поступлением в вуз. А теперь вы его достойные выпускники, и мы гордимся вами, – отметил ректор университета. – Недавно был опубликован рейтинг Forbes, и наш университет вновь вошел в сотню вузов, формирующих российскую элиту. В этом результате есть и заслуга наших выпускников. Выходя из стен университета, вы занимаете высокие посты – на государственной службе, на предприятиях, в частных компаниях. И все, что вы делаете дальше, тоже идет в копилку родного вуза. Главное – вы должны осознавать себя частью сообщества политехников, которые высоко несут знамя и Политеха, и региона в целом. И не бойтесь ставить перед собой большие задачи. Ведь чем глобальнее цель, тем более значительны ваши достижения.Затем Дмитрий Быков вручил благодарственные письма и почетные знаки Золотого фонда выпускникам, ставшим победителями в номинации «За достижения в научной деятельности». За успехи в общественной деятельности, культурно-массовой работе и спорте ребят наградили глава администрации Октябрьского района Самары, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежии руководитель департамента физической культуры и спортаПочетная обязанность вручить ректору книгу выпускников Золотого фонда была доверена лучшему выпускнику 2019 года. Он выступил с ответным словом от лица студентов и поблагодарил руководство вуза за широкие возможности, которые Политех открывает перед учащимися. Артем отметил, что студенческая наука в вузе активно развивается, поощряется и поддерживается, передает пресс-служба СамГТУ.Фото Евгения Нектаркина/СамГТУ